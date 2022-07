MILENKOVIC, Continua a far gola all'Inter: il punto

La Gazzetta dello Sport scrive che per l'Inter resta pure la vecchia tentazione Nikola Milenkovic: il prezzo ragionevole di 15 milioni nasconde, però, la possibilità di scontrarsi di nuovo con la Juventus, non il massimo dopo il crash test Bremer. Di certo, il serbo era ed è un pupillo di Ausilio: nelle settimane passate il d.s. aveva pure strappato l’accordo per un contratto da 2,5 milioni.