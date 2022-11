MILENKOVIC, Brasiliani lo prendono di mira sul web

Nikola Milenkovic, in campo nella sconfitta contro il Brasile per 2-0, è stato autore (involontariamente) dell'infortunio di Neymar. L'intervento del centrale viola era pulito, sul pallone, ma la caviglia della stella del PSG ha fatto un movimento innaturale. La conferma è arrivata nelle ore successive con le diagnosi che hanno evidenziato una lesione dei legamenti della caviglia. A causa di ciò Milenkovic è stato preso di mira dei tifosi brasiliani. Sul web in tanti di sono scatenati, definendolo il calciatore più odiato in Brasile, colui che ha privato la Selecao della sua stella. In tanti lo hanno cercato sui social per entrare in contatto con lui. Non lo hanno trovato, perché Nikola lo scorso agosto ha cancellato tutti i suoi profili.