Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anche ieri l’Inter non ha registrato movimenti particolari per Skriniar, né da Psg né da Chelsea. E di conseguenza, nessuno da Appiano muove un passo in direzione Fiorentina per Milenkovic, che in nerazzurro potrebbe sbarcare solo in caso di addio dello slovacco.