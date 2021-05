MILAN, Vlahovic obiettivo primario come vice di Ibra

In vista di un quasi certo rinnovamento del contratto Stefano Pioli, ex tecnico viola ora al Milan, si potrebbe aspettare anche un rinnovamento della rosa. In casa Milan si parla tanto di un vice Ibra, in questo senso, Vlahovic resta l'obiettivo primario da affiancare allo svedese. Il serbo è favorito su Scamacca, anche se al Milan comanda la fantasia e non è detto che anche sul mercato non spunti un nome nuovo all’improvviso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport