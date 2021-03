MILAN, Stasera in campo senza pensare alla Fiorentina

Il Corriere dello Sport, parla della sfida tra Milan e Manchester United in programma stasera a San Siro. Stefano Pioli, si legge, sceglierà la miglior formazione al netto degli infortuni, senza pensare alla Fiorentina. Non c'è spazio per il turnover quando di fronte si presenta una formazione come quella dei Red Devils. La gara sarà lo spartiacque della stagione per i rossoneri.