MILAN, Presunta visita di Ramadani per Milenkovic

Il Milan è alla ricerca di un innesto in difesa per rafforzare la retroguardia. Nella giornata di ieri si è sparsa la voce dell’arrivo in sede di Fali Ramadani, l’agente che cura gli interessi dell’attaccante turco Under, ma anche di Milenkovic, a scadenza nel 2022 con la Fiorentina, e di Maksimovic, in uscita dal Napoli a costo zero. I dirigenti rossoneri non hanno confermato la visita, escludendo approfondimenti per tutti e tre, anche se La Gazzetta dello Sport ricorda che per il difensore viola ci sia stata, la scorsa estate, una trattativa poi arenatasi solo per l’eccessiva richiesta di Commisso: 40 milioni.