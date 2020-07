MILAN, Oltre a Milenkovic, punta Vlahovic e Castro

Tanti obiettivi in casa viola per il Milan. Tuttosport scrive che, dopo l'interesse già palesato per Nikola Milenkovic, i rossoneri nelle ultime settimane hanno messo nel mirino anche Dusan Vlahovic e Gaetano Castrovilli. Ma servirà un grande sforzo economico. Inoltre il club lombardo è pronto a riscattare Ante Rebic dall'Eintracht Francoforte, che però chiede non meno di 40 milioni. La Fiorentina resta alla finestra, in quanto detiene il 50% sulla plusvalenza del croato.