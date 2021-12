MILAN, Milenkovic piace ma ci vuole cifra consistente

Dopo l'infortunio di Simon Kjaer, nella sede del Milan arrivano in continuazione curriculum di potenziali sostituti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i difensori seguiti e apprezzati c’è Nikola Milenkovic: ha un profilo in linea con la strategia aziendale (24 anni, già un ottima esperienza alle spalle) e adatto a inserirsi in fretta negli schemi di Pioli, da cui è già stato allenato ai tempi della Fiorentina.

Da valutare la fattibilità di un’operazione con i viola: non c’è clausola rescissoria nel contratto di Milenkovic e per privarsi a gennaio di uno dei titolari della retroguardia la Fiorentina potrebbe giustamente puntare a ottenere una cifra consistente. Posizione che la Lazio faticherebbe a tenere con Luiz Felipe, in scadenza di contratto in estate: ma non significa che sia libero di lasciare a stagione in corso, se non dietro altra offerta all’altezza. Una pista alternativa conduce a Jhon Lucumì, colombiano del Genk, 23 anni, un’altra a Malang Sarr del Chelsea, 22, un’altra ancora al giovanissimo Benoit Badiashile del Monaco (20) e un’ultima al diciannovenne Becir Omeragic dello Zurigo.