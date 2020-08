MILAN, Il piano per non pagare il 50% di Rebic ad ACF

Il Milan vuole tenere Ante Rebic, l'Eintracht Francoforte vuole tenere André Silva e i due giocatori vogliono restare dove sono. Nonostante la volontà di tutte le parti in causa coincida però, non si riesce a trovare un accordo definitivo per il riscatto dei due attaccanti. A rendere tutto più complicato è la Fiorentina che, quattro fa, quando il croato fu ceduto al club tedesco, inserì nell'accordo un diritto sulla rivendita del 50%. Secondo La Gazzetta dello Sport, Milan e Eintracht avrebbero in mente un piano per trattenere i due giocatori: il prestito secco di entrambi scade nel 2021, i due club stanno quindi pensando prima di prolungare di un anno i loro contratti (dal 2022 al 2023) e successivamente estendere di un'altra stagione il prestito. Questo verrebbe fatto per avere in futuro dei prezzi di acquisto più ragionevoli. L'importanza di Rebic nel Milan di Pioli è sotto gli occhi di tutti e quindi la società di via Aldo Rossi non vuole assolutamente perderlo. Anzi vorrebbe prenderlo a titolo definitivo e far diventare a tutti gli effetti un giocatore rossonero, ma purtroppo ci sono degli ostacoli difficili da superare. L'unica cosa certa è che comunque l'attaccante croato sarà sicuramente nella rosa milanista anche nella prossima stagione e questa è senza dubbio anche la cosa più importante.