MILAN, Idea Milenkovic ma la Viola adesso spara alto

Ancora spazio alla possibile pista di mercato Milan-Milenkovic sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: come riporta il quotidiano, tra le idee che la società rossonera ha in mente per sostituire l'infortunato Kjaer (che con la rottura del crociato ha già terminato la sua stagione), c'è anche quella che porta al centrale della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2023. Come riporta il quotidiano, un'altra pista oltre al serbo della Fiorentina è quella di Felipe Luiz della Lazio ma le richieste dei rispettivi proprietari restano alte. Altre piste secondarie conducono a giovani promesse, a cui dover concedere un periodo di adattamento: il preferito è Benoit Badiashile del Monaco, 20 anni. Sul mercato francese i fari degli scout rossoneri restano sempre puntati. Oppure attenzione a Becir Omeragic dello Zurigo, ancora diciannovenne.