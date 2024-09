MILAN, Derby di domenica decisivo per Fonseca: Sarri attende

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter-Milan di domenica sarà decisiva per la panchina dei rossoneri: Paulo Fonseca è sempre più a rischio. Dopo il pesante ko con il Liverpool sono emersi non pochi dubbi sul tecnico portoghese che ora rischia l'esonero se non dovesse vincere contro l'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da martedì notte Ibrahimovic e i suoi hanno già pensato a un dopo-Fonseca. La priorità è quella di puntare su un allenatore che lavori con la difesa a quattro e che valorizzi i giocatori arrivati nel mercato estivo. Per questo Maurizio Sarri è in pole rispetto all’elenco degli altri allenatori illustri.

Da non scartare la candidatura di Tudor, anche lui ex Lazio e gode la stima di Ibrahimovic. Tra gli svincolati c’è anche Allegri, il cui ritorno a Milanello è considerata più una suggestione, non è un nome caldo invece Terzic, che martedì sera era a San Siro a vedere i rossoneri contro il Liverpool. Sullo sfondo anche Tuchel e Conceiçao, valutato pure la scorsa estate