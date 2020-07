MIHAJLOVIC, Mancano due partite e voglio il massimo

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione le ultime due giornate di campionato daranno modo al tecnico Mihajlovic di condurre gli ultimi esperimenti e offrire nuove chance a quei giocatori sui quale nutre dubbi. Ma senza per questo partire per sconfitto: "Ci sono ancora sei punti in palio e voglio il massimo. Il record dell’era Saputo lo abbiamo tagliato, potevamo fare meglio, ma anche peggio. E siccome per passare a lottare per l’Europa dobbiamo fare un salto di qualità anche mentale, non dobbiamo mollare. Vorrei ringraziare i giocatori e lo staff: è il secondo anno di fila che raggiungiamo i nostri obiettivi".