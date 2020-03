MIHAJLOVIC, La Serie A finirà. Faremo meno vacanze

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c'è un'intervista all'ex allenatore della Fiorentina Sinisa Mihajlovic: "Mi aspetto che il campionato finisca, la Serie A finirà. Bisogna spostare gli Europei e far finire i tornei nazionali e le Coppe. Lo vogliono le federazioni, i club, le tv che hanno pagato i diritti. È giusto terminare ciò che si è cominciato. Dovremo valutare anche da quanto siamo fermi e dovranno darci un paio di settimane per riprendere il lavoro fisico prima di ripartire a giocare. Faremo meno vacanze, ci sarà qualche sacrificio in più ma chissenefrega…Ma secondo voi dopo aver vissuto due guerre, le bombe che potevano distruggerti la casa, i coprifuoco, sarà mai un problema stare a casa, sul divano davanti alla tv, leggere un libro o andare in terrazzo a fumare? Dopo mesi in ospedale stare in casa con la mia famiglia intorno è un privilegio".