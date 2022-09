MIGLIORE, Gol e fallo: i quotidiani premiano Quarta

Nella brutta sconfitta della Fiorentina per 2-1 in casa del Bologna secondo i principali quotidiani sportivi il miglior viola in campo è stato Lucas Martinez Quarta. Il centrale argentino chiude bene nel primo tempo gli attacchi rossoblu, soprattutto su Soriano, e al 24' costringe Skourpski ad una bella parata sul suo gioco aereo. Nel secondo tempo è suo il gol del momentaneo vantaggio della Fiorentina sulla grande invenzione di Saponara. Protagonista sfortunato anche sul gol di Arnautovic, dopo un contatto dubbio con Kasius.

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6.5

Corriere Fiorentino 6.5

La Nazione 6.5

Il Tirreno 6

Tuttosport 6.5