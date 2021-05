MESSAGGERO, Su Inzaghi incombe ombra di Gattuso

Il Messaggero di Roma, questa mattina, discute del futuro sulla panchina della Lazio. Lotito domenica ha chiesto ad Inzaghi di non mollare fino all'ultimo e ieri il tecnico ha riportato il discorso al gruppo. Ci sono tanti uomini sotto accusa come per esempio Tare, autore di un mercato che non ha dato contributo, ma a preoccupare sono le mosse di Inzaghi stesso che i bookmakers inglesi danno sulla panchina del Tottenham. Secondo il quotidiano romano, la Lazio starebbe pensando al profilo maggiormente accostato, in questo momento, alla Fiorentina, ossia Gennaro Gattuso.