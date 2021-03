MESSAGGERO, Addio di Prandelli un atto d'accusa

"L'addio di Prandelli diventa un atto di accusa per il mondo del calcio". Tuona Il Messaggero di Roma questa mattina in merito alla lettera di dimissioni di Cesare Prandelli. L'ormai ex tecnico viola sarebbe stato distrutto da "un mondo fatto di para-opinionisti, di iene (e non leoni) da tastiera, di pareri e giudizi che cambiano da una domenica all'altra". Una giornata triste per il calcio italiano, ma soprattutto per la Fiorentina.