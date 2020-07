MERTENS, Non perdemmo scudetto in albergo a Firenze

L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, in un'intervista rilasciata a Il Mattino è tornato sul 3-0 incassato a Firenze due anni fa, il quale pose fine alla corsa scudetto partenopea: "Non sono d’accordo con Sarri, non abbiamo perso lo scudetto in albergo a Firenze. Credo che dopo la vittoria con la Juventus abbiamo sbagliato a pensare che fosse finita lì, perché invece non era finita affatto".