MERCATO, Tre gli obiettivi prioritari. 2 mediani e la punta

Come sottolineato nella sua edizione odierna dal Corriere Fiorentino, tre sono le priorità della Fiorentina sul mercato a prescidere da sorprese in uscita da qui a fine agosto. Ovvero a prescindere dalla possibile cessione di Nico Gonzalez. L'argentino, dichiarato incedibile al 99%, in caso di un'offerta da 40 milioni potrebbe partire e, nel caso, la Fiorentina si farebbe trovare pronta con tanti profili attenzionati per sostituirlo come Carboni, Colpani e Zaniolo. Tornando alle tre priorità, queste sono: 2 centrocampisti centrali e, ovviamente, l'attaccante. Rimasta, ad ora, solamente con Rolando Mandragora in mediana, la Fiorentina si sta muovendo per regalare a Palladino due nuovi interni di centrocampo capaci di fare la doppia fase.

Ecco allora i nomi di Brescianini, Boloca, Thorstvedt e, ultimo in ordine di tempo, Benavidez del Deportivo Alaves. In avanti sono risalita le quotazioni di Lucca, mentre scendono quelle di Retegui per la cifra, 30 milioni, fissata dal Genoa. Dall'estero invece sono sopratutto due i nomi chiacchierati: Mateta del Crystal Palce e En-Nesyri del Siviglia.