MERCATO, Stretta finale per Marí. Dubbi sui terzini

il Corriere Fiorentino parla del mercato della Fiorentina, in particolar modo quello che riguarda la difesa. Per quanto riguarda le cessioni, il futuro di Parisi e Kayode è ancora tutto da scrivere. Sul primo resta acceso l'interesse del Como, mentre il secondo piace a Roma e Parma, con i ducali che potrebbero mettere sul piatto Coulibaly. Certo dell'addio anche Cristiano Biraghi, anche se ancora bisogna capire la nuova destinazione.

Nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio del Bologna di Italiano che lo vorrebbe per sostituire Lykogiannis. Capitolo acquisti, la Fiorentina cerca un difensore centrale che dia garanzie più immediate di Valentini e per questo si continua a seguire Pablo Mari. Il calciatore spagnolo piace molto a Palladino e la Fiorentina sta portando avanti la trattativa con il Monza potendo contare anche sul jolly Moreno, che a Firenze non trova spazio ma potrebbe far comodo ai brianzoli.