MERCATO, Piste sudamericane: da Valentini e V. Roque

La Fiorentina continua a guardare in Argentina per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, per allungare il pacchetto difensivo si valuta sempre Nicolas Valentini del Boca Juniors (il centrale, 23 anni, è in scadenza a dicembre prossimo). Ma per la porta c'è anche Juan Musso, altra pista argentina sebbene sia da anni in Italia. Davanti invece oltre a Retegui e Lucca va monitorato Vitor Roque, brasiliano destinato a lasciare il Barcellona.