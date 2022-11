MERCATO, Pereyra-Sabiri in? Zurko e Maleh...

La Fiorentina, in vista del prossimo calciomercato, punta anche Roberto Pereyra. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il giocatore argentino di proprietà dell'Udinese ha il contratto in scadenza a fine stagione. E di conseguenza, a livello economico, senza un rinnovo, l'ipotetico affare risulterebbe molto conveniente, da entrambe le parti. Questo perché il cartellino, con lo svincolo ormai dietro l’angolo può passare di mano per una cifra che potremmo definire simbolica e che permetterebbe ai bianconeri di non perdere il giocatore a ’zero euro’. Non solo Pereyra, in casa Fiorentina rimane anche la forte suggestione legata a Sabiri. La Sampdoria, racconta il quotidiano, è aperta nel cedere il giocatore già dalla prossima sessione invernale di calciomercato, ma con la possibilità di trattenere in prestito il marocchino fino a giugno, nel caso la Fiorentina non contribuisse in qualche modo (ovvero con contropartite tecniche) a rinfoltire il centrocampo blucerchiato. Di conseguenza appare evidente analizzare le situazioni legate a Zurkowski e Maleh, entrambi in uscita ed entrambi proposti alla Sampdoria. Per il polacco però attenzione al ritorno di fiamma dell'Empoli, mentre Maleh piace molto alla sua ex squadra, il Venezia.