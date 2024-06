MERCATO, Pavlidis si allontana, occhio all'idea Mateta

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Nazione analizza gli scenari nel caso in cui la Fiorentina non metta a segno il colpo Mateo Retegui. Resta in ballo Vangelis Pavlidis, anche se il Benfica sembra essere più avanti di tutti nella trattativa. Un altro nome è quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace: 16 gol e 5 assist in 35 partite per una valutazione di 20 milioni.Ma l’operazione sarebbe tutta da costruire e il giocatore vorrebbe comunque restare in Premier anche se di fronte a una proposta allettante potrebbe cedere.