MERCATO, Parisi apre al Como. Su Terracciano il Cagliari

Nel consueto punto di mercato che quotidianamente si può leggere all'interno delle pagine di Tuttosport si parla anche di due elementi della Fiorentina: Fabiano Parisi e Pietro Terracciano. Secondo quanto riferito dal quotidiano, sul terzino sinistro campano si sarebbero posati gli occhi della ricchissima famiglia Hartono, la quale progetta una rivoluzione a gennaio per salvare il Como. L'ex Empoli avrebbe aperto ad un trasferimento sul lago e per questo le due parti sarebbero a lavoro per capire se ci possono essere margini di trattativa.

Per quanto riguarda Terracciano, invece, l'arrivo di De Gea e la crescita di Martinelli gli stanno pian piano chiudendo sempre più spazi, motivo per il quale anche l'estremo difensore potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura. Su di lui c'è da tempo il Cagliari, che vorrebbe blindare la propria porta dopo l'alternanza non particolarmente fruttuosa di questi primi mesi tra Scuffet e Sherri.