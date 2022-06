MERCATO, Non solo Bellanova: si tratta Joao Pedro

La Nazione si sofferma sulla trattativa viola per Raoul Bellanova. L’affare è tecnicamente fattibile ora che il giocatore non è più del Bordeaux. I viola stanno spingendo comunque in una doppia direzione con il Cagliari: arrivare ad aprire un discorso complessivo che riguardi Bellanova ma puntano anche su Joao Pedro. C’è, in entrambi i casi, una concorrenza importante. Lazio e Torino gli avversari con cui confrontarsi ed eventualmente da battere.