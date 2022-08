MERCATO, Lo Celso o Bajrami: obiettivo mezzala

"Lo Celso? Non abbiamo mai parlato col Tottenham, non c’è veramente nulla", la smentita di ieri del diesse. Giusto registrarla, ma dandole il giusto peso e, soprattutto, la corretta interpretazione. La sensazione infatti, anche se nel mercato è meglio non chiudere mai nessuna porta fino a quando non ci sono gli annunci ufficiali, è che i viola dopo un lunghissimo corteggiamento si siano (quasi) definitivamente arresi. Lo Celso infatti, anche nelle ultime 48 ore, ha lasciato intendere di voler tornare al Villarreal (dove ha giocato gli ultimi sei mesi della scorsa stagione) mettendo in secondo piano tutte le altre possibilità tra cui, appunto, la Fiorentina. E dire che la società era pronta (sarebbe?) a mettere sul piatto due milioni per il prestito oneroso più altri 20 per l’eventuale riscatto. Resta da capire, ed è questa l’ultima tenue speranza, se il club spagnolo riuscirà a risolvere i problemi di monte ingaggi (le regole della Liga sono strettissime) che, fino ad oggi, gli hanno impedito di affondare il colpo. Lo Celso o no, l’idea di chiudere il mercato regalando a Italiano un giocatore con caratteristiche simili resta e Bajrami, per il quale i contatti con Ramadani non si sono mai interrotti, è ancora in cima alla lista. Occhio alle sorprese, però, e ai nomi fino ad ora tenuti nascosi. L’identikit comunque è quello: un giocatore di grande qualità, che sappia alternare gestione del palleggio e gioco in verticale e che abbia nelle gambe assist e, possibilmente, qualche gol. L’altro colpo in chiusura di mercato sarà la firma di Nikola Milenkovic.