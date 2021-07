MERCATO, In stand-by: Zaccagni aspetta, Simy...

Come sottolinea La Nazione, sarà agosto il mese del mercato per la Fiorentina. Cessioni e acquisti verranno programmati dopo il lavoro di Moena, così le trattative più importanti per ora sono state messe in stand-by. Zaccagni così aspetta: l'Hellas Verona è disponibile ad attendere i tempi di Firenze, restando però sulla richiesta di 15 milioni. Diverso il discorso col Crotone per Simy: la Fiorentina resta in vantaggio ma il club calabrese punta a chiudere l'affare in tempi brevi.