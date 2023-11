MERCATO, In programma incontro Italiano-Società

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ad aprire il mercato invernale della Fiorentina è stato proprio Joe Barone, che qualche giorni fa ha dichiarato: “Siamo preparati, non posso dire oggi i nomi su cui puntiamo. Vediamo che succede da qui al primo gennaio e poi interverremo per cercare di migliorare la squadra”. Sebbene la rosa della Fiorentina abbia bisogno di miglioramenti è molto difficile che il mercato di gennaio possa spostare gli equilibri. Lo scrive oggi La Nazione, aggiungendo che nei prossimi giorni la dirigenza e Vincenzo Italiano si incontreranno per capire come muoversi. Qualcosa verrà fatto, soprattutto se la Fiorentina dovesse trovarsi ancora nelle zone alte di classifica.

Probabile che la Fiorentina si muova sul terzino destro: l’ipotesi è che Niccolò Pierozzi possa farsi un altro prestito e che venga aggiunto un nome di maggior esperienza come quello di Holm. Sempre sulla difesa molto dipenderà da quel che garantirà Yerry Mina a livello fisico da qui a gennaio. Dovesse dare garanzie probabilmente si deciderebbe di non intervenire. Infine un rinforzo potrebbe essere sugli esterni, con il nome più gettonato che è quello di Pedro De la Vega, argentino classe 2001 del Lanus.