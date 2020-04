MERCATO, In due fasi: da Malinovskyi a Florenzi

La Fiorentina ha pianificato e avviato alcune operazioni di mercato già a gennaio. Torna ad elencare i nomi La Nazione in edicola oggi, secondo la quale i colpi importanti vanno nella direzione del centrocampista dell’Atalanta, Malinowskyi e del difensore del Verona, Kumbulla. Operazioni più costose che porteranno Commisso ad un maxi investimento accanto ad altre operazioni di giocatori in prestito. La seconda parte del mercato (vedi i prestiti di Florenzi dalla Roma e Rugani dalla Juve) avrebbe un impatto finanziario meno determinante, come del resto l’ingaggio di un giocatore come Bonaventura che arrivando in veste di svincolato, avrà come unico costo a bilancio quello dell’ingaggio. Infine, racconta il quotidiano, nuove conferme dagli Stati Uniti per il giovanissimo Busio (con passaporto americano e italiano). La Fiorentina potrebbe prelevarlo subito dallo Sporting Kansas City, visto che il contratto del giocatore andrà in scadenza il prossimo 31 dicembre.