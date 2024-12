MERCATO, Il punto sul centrocampo da Frendrup a Fazzini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagine de La Repubblica si analizzano le strategie di mercato della Fiorentina per il centrocampo, un reparto già rinnovato in estate ma che potrebbe subire nuovi innesti a gennaio. Tra i nomi seguiti spicca quello di Morten Frendrup, classe 2001 del Genoa, ma la richiesta del club rossoblù è elevata: 20 milioni di euro.

Per questo motivo, la dirigenza viola tiene aperte altre opzioni, tra cui due profili italiani: Michael Folorunsho, in uscita dal Napoli con una valutazione di 10 milioni, e Jacopo Fazzini, classe 2003 dell’Empoli, il cui costo si aggira intorno ai 15 milioni. Quest'ultimo, in particolare, sarebbe ideale per colmare le lacune lasciate da Edoardo Bove. Tra un’opzione costosa, una più accessibile e un possibile investimento, la Fiorentina lavora per rafforzare il proprio centrocampo nel mercato di gennaio.