MERCATO, Ikoné e Mayoral in arrivo. Kokorin...

Ormai ci sono davvero pochi dubbi: a gennaio Jonathan Ikone e Borja Mayoral diventeranno giocatori della Fiorentina. La Nazione sottolinea come nel frattempo Barone, Pradè e Burdisso si stiano muovendo per risolvere la questione Aleksandr Kokorin, ormai un separato in casa. Le soluzioni possibili al momento sono il prestito o la ridiscussione del contratto con i dirigenti che hanno già individuato il suo eventuale sostituto, ovvero Toni Martinez. Il classe '97 del Porto è un candidato forte per rimpiazzare il russo con un operazione in prestito con diritto di riscatto. Inoltre Burdisso ha parlato anche con il Benfica per valutare la posizione di Nunez, ma il discorso è più complicato a livello finanziario, anche perché l'uruguaiano non sarebbe un semplice sostituto di Kokorin. Da monitorare anche la situazione di Sofyan Amrabat ed eventualmente quella di Erick Pulgar, mentre il Venezia ha richiesto il ritorno di Youssef Maleh in prestito. Possibili sorprese da Bartlomiej Dragowski: in quel caso possibili contatti per Alessio Cragno.