MERCATO, Nico e Cabral: bruciati oltre 9 milioni

Nico Gonzalez e Cabral, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, hanno visto abbassarsi notevolmente il proprio valore di mercato. L'argentino, costato 26 milioni, adesso ne vale cinque di meno (21). Dunque, se la Fiorentina dovesse decidere di trattare in qualche modo la cessione dell’attaccante, si potrebbero superare di poco i 20 milioni di euro. Anche se con cifre diverse, lo stesso discorso vale per Cabral. L'attaccante brasiliano è stato pagato (bonus compresi) oltre 16 milioni di euro, e al momento, dopo varie oscillazioni di prezzo, il suo cartellino si aggira sui 12/13 milioni. Un calo, se sommati i vari valori dei due giocatori, di circa 9 milioni.