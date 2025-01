MERCATO, Frendrup e Fagioli costano troppo. Gli altri nomi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Punto sul calciomercato della Fiorentina a cura del Corriere dello Sport - Stadio che sottolinea come l'obiettivo principale sia quello di trovare un centrocampista di sostanza per Palladino. Il profilo ideale è quello di Morten Frendrup, anche se in questo momento appare complicato per via del costo molto alto del suo cartellino. Stesso discorso per Nicolò Fagioli, dalla cui cessione la Juventus vorrebbe monetizzare il più possibile. Più defilato il trentaseienne Nemanja Matić. Altro nome da tenere presente è Warren Bondo del Monza, che però piace anche a Milan, Atalanta e Inter. Occhio a Bryan Cristante della Roma.