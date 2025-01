MERCATO, Domani il giorno di Pablo Marì. Luiz Henrique...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione analizza l'intreccio, tra campo e mercato, che si prospetta questa sera all'U-Power Stadium tra Fiorentina e Monza. La sfida di oggi, oltre ad essere un crocevia fondamentale per le stagioni di entrambe le formazioni, porterà in viola Pablo Marì. L'operazione è avviata da settimane e si farà. Resta da capire solo se i gigliati pagheranno un piccolo conguaglio economico (il contratto dello spagnolo è in scadenza a giugno) o se cederanno in prestito ai biancorossi Moreno. Per Pablo Marì pronto un contratto di un anno e mezzo, con lui la soluzione della difesa a tre potrebbe essere più facilmente percorribile.

Sempre in fase di stallo invece la trattativa per Luiz Henrique. La Fiorentina ha fatto la sua offerta da 20 milioni più bonus e il Botafogo l'ha respinta chiedendo 30 milioni. Gli intermediari stanno cercando di limare le differenze tra i due club anche se servirà tempo. Al giocatore comunque non dispiacerebbe venire in Italia, considerando che al momento l'unica altra pista concreta rimasta sembrerebbe quella del Crystal Palace. Oltre a Pablo Marì e ad un esterno offensivo Pradè e Goretti voglione regalare a Palladino un altro centrocampista dopo Folorunsho. Il preferito, anche se il prezzo è molto altro, sarebbe Frendrup. Tra le alternative i nomi più chiacchierati sono quelli di Matic, Cristante e Bondo.