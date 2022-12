MERCATO, Da Zurko a Maleh: in 3 con la valigia in mano

Per quanto riguarda le uscite nel prossimo calciomercato, l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione. In casa Fiorentina, scrive il quotidiano, sarebbero almeno tre i giocatori con le valigie in mano: Benassi, Zurkowski e Maleh. Resta da capire anche la posizione del baby Bianco, cercato in A, dal Verona, e in B. Con la cessione di alcuni elementi, la società potrebbe racimolare un piccolo tesoretto da investire già a gennaio dove le priorità sono un nuovo interno di centrocampo e un difensore centrale.