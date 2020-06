MERCATO, Da Andersen a Schick: ACF non si ferma

L'edizione odierna de La Nazione oggi scrive che nonostante si torni in campo, il lavoro degli uomini mercato della Fiorentina non si ferma. In agenda ci sono una serie di appuntamenti dai quali la società viola potrà trarre indicazioni precise. Il primo è questa sera, con l'occasione di tenere vivo il discorso relativo a Cistana e Sabelli, oltre a Tonali. Poi ci sono i discorsi con Roma e Milan. Con i primi si valuteranno gli affari Florenzi e Spinazzola, con possibili sorprese come Schick, sempre stato in orbita Pradè. Con i rossoneri sul piatto c'è Paquetà, per il quale non c'è accordo sul prezzo del cartellino. In Francia si continua a rilanciare il nome di Thiago Silva, ma ieri è spuntato anche quello di Andersen del Lione. Ex Sampdoria, ha firmato un contratto piuttosto lungo con i francesi ma - scrive il quotidiano - l'offerta della Fiorentina sarebbe sufficientemente interessante.