Come scrive Il Tirreno, la Fiorentina si cautela già in caso di addio di Nikola Milenekovic. Durante i colloqui con l’Hertha Berlino per Piatek, infatti, il club viola avrebbe chiesto informazioni su Omar Alderete, che il Valencia, dove quest’anno ha giocato, non riscatterà. A lui sarebbe interessato anche l’Atletico Madrid.