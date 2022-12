MERCATO, Cittadini come post Venuti? Viola e Dea...

Come già scritto da FirenzeViola.it, l'edizione odierna de La Nazione, accosta in orbita Fiorentina il nome di Giorgio Cittadini, difensore dell'Atalanta attualmente in prestito al Modena. Il classe 2022 nasce come difensore centrale ma all'occorrenza potrebbe muoversi anche come terzino destro. Fiorentina a Atalanta si stanno parlando, l'operazione potrebbe prendere corpo anche nell'immediato, specie nel caso la Fiorentina dovesse fare movimenti in uscita nel reparto (Venuti o Ranieri?). Viva anche l'idea di bloccare adesso il futuro di Cittadini per il prossimo giugno.