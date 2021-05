MERCATO, Chi parte, chi resta e chi arriva: il punto

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza la situazione attuale della Fiorentina. Il nuovo tecnico vorrà sicuramente decidere il futuro della sua squadra ed ecco che il mercato diventerà fondamentale per la costruzione di qualcosa ad immagine e somiglianza dell'allenatore. In porta Dragowski potrebbe lasciare a causa di un contratto non lunghissimo e caratteristiche tecniche non ideali per Gattuso: piace Cragno, ma non è il solo. In difesa si punterà su Quarta e su Igor, valutazioni in corso per Caceres. Se ne andranno Pezzella e Milenkovic, mentre è nel mirino Hysaj in attesa di capire Lirola cosa farà. Nessun dubbio in mezzo e davanti: a centrocampo serve un elemento duttile come Sensi, in attacco, oltre a Vlahovic, si insisterà per Politano.