MERCATO, C'è un Mister X: giovane e dell'Est

Il Corriere Fiorentino parla delle trattative che Daniele Pradè e Joe Barone stanno portando avanti per dare nuova linfa alla Fiorentina rinata con Iachini. E il quotidiano, sottolineata la difficoltà nel convincere il Sassuolo ad abbassare le pretese per Duncan, sottolinea come si facciano sempre più insistenti le voci che portano ad un Mister X per il centrocampo. Si tratterebbe di un giovane centrocampista dell'est Europa già protagonista in Champions League, anche se il nome resta top secret per non alimentare ulteriormente la concorrenza.