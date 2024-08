MERCATO, 3-4 acquisti per completare la Fiorentina

FirenzeViola.it

Nel giorno dell'esordio in Conference League, il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto anche sul mercato della Fiorentina. Un difensore centrale, un centrocampista, che potrebbero diventare due in caso di partenza di Amrabat, e magari un altro attaccante per aumentare il numero di gol in dote alla rosa. Per quanto riguarda la figura del centrale difensivo l'obiettivo principale sarebbe quello di trovare la quadra con il Boca juniors per portare subito a Firenze quel Nicolas Valentini bloccato dai viola per gennaio. I dirigenti gigliati stanno cercando di abbassare le pretese degli argentini da 5-6 a 2 milioni ma fino ad ora con modesti risultati. Le piste alternative in giro per l'Europa sono tante, dal franco-maliano del Montpellier Sagnan, ai due ormai obiettivi di lungo corso Marcos Senesi e Josip Sutalo, fino agli esperti e svincolati Ogbonna e Matip.

In mezzo al campo la strada più veloce, ben vista anche da Palladino, sarebbe quella della permanenza di Sofyan Amrabat con l'aggiunta di un calciatore in prestito. Se il marocchino dovesse partire invece i nomi al momento più caldi per sostituirlo sarebbero quelli di Bove e di Lovric. Infine in avanti la ricerca potrebbe andare su un esterno visto che per Palladino il vice Kean può essere benissimo Beltran. A proposito di esterni il nome più in voga, come ormai da tante sessioni di calciomercato, è quello di Domenico Berardi.