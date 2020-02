MERCAFIR, Ecco perché per Praxi perizia è congrua

La Repubblica oggi in edicola spiega il perché Praxi, società incaricata da Palazzo Vecchio di fare una valutazione sull'area Mercafir che sarà messa al bando, giudica congruo il costo previsto per la zona sud del mercato ortofrutticolo. Con uno stadio da 40mila posti la Fiorentina dovrebbe spendere una cifra attorno ai 150 milioni, ma frutterebbe almeno il 20% dei ricavi in più rispetto ad oggi per quanto riguarda biglietti, abbonamenti e sky box. Dodici milioni l'anno per il campionato più 500mila euro per ogni partita di Coppa. In più ci sarebbe il "naming", la vendita del nome dell'impianto dal quale la Juventus guadagna 18 milioni di euro. Ma più di tutto guadagnerebbe dai 30mila metri quadrati di alberghiero, commerciale e direzionale. Solo mettendo sul mercato gli spazi extra stadio il privato potrebbe ricavare 30-40 milioni di euro. La perizia ha tenuto conto di tutto questo: chi compra Mercafir può sperare in buoni ricavi.