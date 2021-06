MENDES-GATTUSO, La coppia della rinascita viola

Quando due persone che si sono ’fatte da sole’ si incontrano (e si piacciono), il connubio non può che generare basi importanti su cui costruire una realtà che ha solo bisogno di essere rivitalizzata e sviluppata con idee in linea con le ambizioni di un presidente che, guarda caso si è fatto da solo anche lui. I tre in questione sono Gattuso, Mendes e il presidente Commisso, ovviamente. Il neo allenatore viola e il suo quotatissimo procuratore stanno lavorando proprio in questa direzione. E Firenze ha capito. Ha capito che Gattuso e Mendes possono essere gli uomini della rinascita della Fiorentina e della riscossa della Firenze del pallone. Ringhio ha impressionato nel suo primo impatto con il mondo viola. Uomo schietto, determinato a essere prima di tutto uno scudo per chi dà alla causa più del massimo. Un manager all’inglese, coinvolto a tutto tondo su quanto accade attorno alla squadra, di stampo latino. Pronto a tendere una mano nei momenti di difficoltà perché nessuno resti indietro, ma intransigente quando qualcuno ’non è sul pezzo’. A riportarlo è La Nazione.