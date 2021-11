MCKENNIE, E quel possibile scambio con la Fiorentina

Tuttosport ricorda quando a giugno scorso la Juventus pensava ad uno scambio con la Fiorentina che avrebbe portato Weston McKennie in viola, e Gaetano Castrovilli in bianconero. Non se ne fece di niente nonostante fosse risaputo l'interesse dei dirigenti gigliati per il centrocampista texano. L'avvio della stagione 2021-22 ha però messo fine alle indiscrezioni e alle manovre sotterranee degli intermediari, e ora la Juventus si interroga sul futuro di McKennie che ultimamente ha sfoggiato grandi prestazioni.