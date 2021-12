MARTINEZ, In ballo il prestito con obbligo: l'ostacolo

Nel punto di mercato de La Nazione sugli obiettivi in attacco della Fiorentina si parla di Toni Martinez del Porto. La presenza di una clausola rescissoria sul suo contratto - si legge - sembra ostacolare la combinazione economica che la Viola vorrebbe utilizzare per arrivare al giocatore: in ballo il prestito con riscatto obbligatorio, mentre il Porto si dice pronto a trattare subito il cartellino del giocatore ma esclusivamente per il valore della clausola rescissoria.