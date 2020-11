MARANI, Prandelli si può solo tifare: uomo perbene

Il giornalista Matteo Marani nel suo editoriale per Tuttosport scrive che, da spettatori neutrali, non si può che tifare affinché il sodalizio tra la Fiorentina e Prandelli torni a produrre risultati. Il ritorno del tecnico di Orzinuovi, perbene, dotato di stile e civiltà, sarà la maggiore novità alla ripresa del campionato. Colpisce - si legge - come invece restino fuori dagli schermi gli altri grandi principi della panchina, Allegri e Sarri, a cui va aggiunto Spalletti. Gli ultimi due sono stati sondati dalla stessa Fiorentina, tuttavia il loro contratto in vigore con Inter e Juve non ha semplificato le cose.