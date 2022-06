MANDRAGORA, I viola contano di annunciarlo domani

Come scrive Tuttosport, a Rolando Mandragora i trascorsi a a Torino sono piaciuti, al punto da mettersi in attesa di una contromossa granata prima di dare l’ok all’operazione della Fiorentina. I viola sono fiduciosi, contano di annunciare il suo acquisto domani. Possibilissimo, se Vagnati non investirà 10 milioni sul regista di proprietà Juve. Ne servivano 9 per assicurarselo, se Juric lo avesse impiegato dall’1' in 22 gare del 2021/22. Ora ne serve uno in più, per pareggiare la proposta viola e indurre la Juve a chiudere col Toro. Dove Mandragora resterebbe più che volentieri.