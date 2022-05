MANDRAGORA, Fiorentina resta alla finestra per lui

Futuro da scrivere per Rolando Mandragora in casa Torino. Nelle prossime ore è in programma un summit fra la dirigenza granata e quella della Juventus per discutere del centrocampista italiano, considerato fondamentale da Juric dopo un campionato positivo, pur con qualche stop di troppo. Tuttosport fa il punto: l'obbligo di riscatto, fissato a 9,5 milioni di euro, non è scattato perché l'ex Udinese non ha raggiunto le 20 presenze da titolare previste negli accordi. Così, l'obbligo è diventato diritto di riscatto e i 9,5 milioni che il Toro dovrebbe versare per esercitarlo sono diventati 14, una cifra giudicata troppo alta da Cairo e Vagnati. Di conseguenza, il Torino cercherà uno sconto dalla Juventus: almeno il milione e mezzo speso per il prestito, ma si spera in qualcosa di più. E non finisce qui: sul tavolo ci sarà anche Marko Pjaca. I granata non hanno intenzione di riscattarlo - costerebbe 6 milioni - ma i bianconero hanno interesse a trovargli una sistemazione. Trovare un'intesa su entrambe le situazioni (c'è il tema degli stipendi, oltre a quello dei cartellini) potrebbe lubrificare le trattative, per Mandragora alla finestra vi sono diverse squadre: Lazio, Fiorentina e Roma su tutte.