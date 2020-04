MALINOVSKYI-BONAVENTURA, Il punto di mercato

Sulle pagine de La Nazione di oggi c'è ampio spazio ai temi di mercato di casa Fiorentina. Il quotidiano fa il punto anche sulle questioni relative a Malinovskyi e Bonaventura. Sull'ucraino le sirene viola ci sono da tempo, come ammesso anche dallo stesso giocatore in un'intervista qualche giorno fa. Un messaggio pesante - scrive La Nazione - in vista della riapertura delle trattative. Per quanto riguarda Bonaventura, il giocatore non rinnova con i rossoneri e la Fiorentina gli offre un ingaggio importante per tre stagioni. Il Torino però sta facendo lo stesso, così la viola sta continuando a guardare a Nainggolan. L'Inter vuole chiudere sulla base del prestito oneroso con riscatto obbligatorio per un totale di 20 milioni.