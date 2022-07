MAGLIE, Una V tanto discussa e l'accusa di plagio

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra questa mattina anche sulle nuove maglie da gioco che ieri la Fiorentina ha svelato via social: nel kit dedicato alle gare interne, con maglie interamente viola, si notano soprattutto i quadrati concentrici, a toni viola alternati, che vogliono evocare i battiti del cuore, mentre in quello da trasferta la caratteristica principale è una grande V sul petto per omaggiare il colore storico della Fiorentina e la sua comunità. È stata soprattutto la maglia da indossare in trasferta a sollevare le reazioni più discordanti, tra chi ha apprezzato e chi, invece, ha visto troppe similitudini con altri design e altre squadre. È stata in particolare la somiglianza con le maglie del Brescia, identificato proprio da una V sul petto volta a richiamare le Rondinelle, ad aver creato qualche malumore, tanto che sui social più di un tifoso lombardo ha parlato di plagio. Più in generale però qualche critica è stata rivolta per la vicinanza ad altri club stranieri, come il francese Bourdeaux o l’argentino Velez Sarsfield.