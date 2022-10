MACIA, Da Corvino e Pradè alla scrivania dello Spezia

Tra i tanti ex di Spezia-Fiorentina, uno dei principali è sicuramente Eduardo Macia, ex dirigente viola ed oggi "chief football operations" del club ligure. Lo spagnolo ha lavorato in diverse piazze a giro per il mondo prima di firmare nel 2011 per la Fiorentina, prima al fianco di Pantaleo Corvino e poi a quello di Daniele Pradè. A riportarlo è La Nazione.